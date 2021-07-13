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الآن.. بث مباشر لمراجعة مادة الجبر والهندسة للثانوية العامة

04:23 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
الآن.. بث مباشر لمراجعة مادة الجبر والهندسة للثانوية العامة

قناة مدرستنا 2

كتب - أسامة علي:

أعلنت قناة مدرستنا 2، إتاحة لايف مراجعة لمادة الرياضيات "الجبر والهندسة الفراغية"، طلاب الصف الثالث الثانوي، اليوم الساعة 4 عصرا.

ويمكن للطلاب متابعة البث المباشر على للصفحة لقناة مدرستنا 2، الآن، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا:

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال فات الطلاب أي مراجعة، يمكن زيارة القناة على اليوتيوب، لمتابعة كل الدروس بتقنية الـ HD من اللينك ده: اضغط هنا:

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية، امتحان مادة الرياضيات البحتية (الجبر و الهندسة الفراغية) الخميس المقبل.

انطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يوليو الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا.

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