بعد تراجع كورونا.. الأنبا أنجيلوس يعلن عودة الأنشطة الصيفية لكنائس شبرا

كتب- مينا غالي:

أعلن الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لقطاع كنائس شبرا الشمالية، أمس، افتتاح فعاليات مهرجان الكرازة والأنشطة الصيفية لعام 2021م، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بشبرا.

وترأس الأنبا أنجيلوس القداس الافتتاحي لفعاليات المهرجان، بحضور لجنة المهرجان ومنسقي الكنائس وأمناء التربية الكنسية لكنائس شبرا الشمالية، وذلك تحت شعار كنيستي روح وحياة.

ووجه الأنبا أنجيلوس في كلمته خلال القداس رسالة تشجيع على المشاركة في المهرجان لتحقيق استفادة كل المشاركين خلال فترة الإجازة والتفاعل مع المسابقات، مشيراً إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية خلال فعاليات عودة الأنشطة.

يأتي ذلك، بعدما كانت قد تسببت موجة الإصابات الكبيرة بفيروس كورونا، خاصة بين الكهنة، إلى اتخاذ الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية للأقباط الأرثوذكس، قرارا بإيقاف كل الخدمات والقداسات وإغلاق كنائس شبرا الشمالية حتى نهاية مايو الماضي.

وقال الأنبا أنجيلوس في بيان له: "نظرا لتطور الأمور من جهة إصابات الكهنة على مستوى كنائس شبرا الشمالية وأصبح الكهنة بين مصابين ومخالطين وازدياد الحالات بصورة حادة بين أفراد شعب الكنائس فقد تقرر إيقاف كل الخدمات والقداسات على مستوى كنائس شبرا الشمالية اعتبارا من الاثنين الموافق العاشر من مايو حتى نهاية الشهر واقتصار الافتقاد على الاتصال التليفوني ووسائل التواصل الاجتماعي".

كما اتخذت عدد من كنائس إيبارشية شبرا الجنوبية للأقباط الأرثوذكس القرار ذاته بشأن "كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمنطقة طوسون، وكنيسة الملاك ميخائيل والأنبا شنودة بمنطقة عياد بك لشبرا، كنيسة الشهيد مارمينا بشبرا، وكنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا".

وقالت كنيسة مارمينا بمنطقة شبرا في بيان إن القرار جاء نظرا لزيادة حالات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الفترة السابقة، مشيرة إلى وقف جميع قداسات الشعب.​