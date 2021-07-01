احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. حزب حماة الوطن يطلق حملة لإنشاء محطات مياه بالصعيد

كتب- مصراوي:

أطلق حزب حماة الوطن، حملة إنشاء محطات مياه الشرب لقرى الصعيد، احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، والفريق أسامة الجندي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام التنظيم، تحت إشراف أمانة اللجان النوعية برئاسة الدكتور عمرو سليمان.

وقال أحمد فتحي، رئيس لجنة الإسكان، إن المبادرة تشمل إنشاء العديد من محطات مياه الشرب للقرى الأكثر احتياجا، والمناطق الساخنة بمختلف محافظات الصعيد، بهدف توفير مياه الشرب لأهالينا بجميع قرى محافظات الصعيد.

وتأتي هذه الخطوة اتساقا مع رؤية الدولة المصرية ومبادرة الرئيس "حياة كريمة" بحيث يتم إنشاء أول محطة بمحافظة المنيا.​