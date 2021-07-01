الزراعة: التفتيش على 230 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في 10 محافظات

كتب- أحمد مسعد:

شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 13 محافظة وهي: (الشرقية، الغربية، بني سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القاهرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 230 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يونيو وتم رصد 85 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وتم إصدار 21 قرارا إداريا بإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بـ 60 منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية - بني سويف - الإسكندرية - الغربية - الدقهلية - البحيرة - المنوفية - القليوبية - الإسماعيلية)، تم عمل 4 محاضر جنح بمحافظتي بني سويف والبحيرة، وتم عمل 11 محضرا (إداريا) بمحافظات: الشرقية - بني سويف - القاهرة - المنوفية - القليوبية - الإسكندرية.

وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لـ 10 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات: الشرقية والإسكندرية والدقهلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

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