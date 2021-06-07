بحضور 3 وزراء.. تعرف على تفاصيل يوم مزدحم بلجان النواب

(مصراوي):

أقر مجلس النواب عددًا من الاتفاقيات بجلسته اليوم الاثنين، فيما شهدت اللجان حضور عدد من الوزراء خلال مناقشات ثرية، بينما شهدت اللجنة التشريعية جدلًا حول اختصاصات المحكمة الدستورية.

وينشر "مصراوي" أبرز أحداث البرلمان اليوم في التقرير التالي..

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، على مشروعي قانونين بالترخيص لوزيرالبترول للبحث والتنقيب.

وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركةالوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر(BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021) ، بشأنالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيدمصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 ملايين يورو، الموقع بتاريخ 3 مارس 2021.

و يأتي الاتفاق المعروض لتمويل برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر الأقصر حيث سيكون هذا البرنامج له أثركبير على تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر.

كما وافق المجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصرالعربية وكل من بنك التنمية الإفريقي وصندوق التنمية الإفريقي بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني المبادرة توصيل مياه الشربوالصرف الصحي للمناطق الريفية بشأن برنامج الصرف الصحي المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر - الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليونيورو، الموقع بتاريخ 3 مارس 2021.

- وتضمنت التوصيات، البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقًا لمعلومات دقيقة، وكذلك تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع آلية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجي الدواجن.

- أصدرت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، بيانًا، للتوضيح لما تم تداوله بشأنإيقاف البث الفضائي للقنوات الإقليمية والاكتفاء بالبث الأرضي بدء من القناة الثالثة للقناة الثامنة. وأكدت اللجنة أن ما أثير هو مجردمقترحات تخص سياسة تشغيل القنوات للحصول على إنتاجية أفضل وهذا لا علاقة له بحقوق العاملين فيها، والتي تعتبر خطا أحمرًا لا يمكن تجاوزه.

- أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، بضرورة إعداد رؤية جديدة لدى وزارة الثقافة، لإدارة المنصات الإلكترونية لمخاطبة الغرب والاستماع إلى الرؤى المختلفة، وإعداد جنود ثقافية تواجه الغرب بنفس الفكر الذي يحاولون من خلاله غزو مصر.

- شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، بشأن الاختصاصات الجديدة للمحكمةالدستورية العليا، مطالبات بضرورة عرض رؤية المحكمة الدستورية بشأن هذه الاختصاصات كون ذلك حق أصيل للمجلس وفقالدستور، وعدم قصر الأمر بما أوردته الحكومة بأنه تم استطلاع رأي المحكمة من جانبها.

- أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غيرالتأديبى والمقدم من النائب علي بدر وأكثر من 60 عضوًا في اجتماعها البرلماني، في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.