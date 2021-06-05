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الصحة: مناعة التطعيمات قد تصل لمدى الحياة

07:25 م السبت 05 يونيو 2021
الصحة: مناعة التطعيمات قد تصل لمدى الحياة

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائي يمكن تنفيذه، ويساهم في تكوين أجسام مضادة بالجسم ضد المرض.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي عن أهمية أخذ التطعيمات، نشرته اليوم السبت، إن الأجسام المضادة تظل بالجسم لمدد زمنية مختلفة قد تكون عامًا أو عدة أعوام أو مدى الحياة.

وأشارت إلى أنه حال تعرض الجسم للعدوى تقوم الأجسام المضادة بمواجهة الميكروب المسبب للمرض والتخلص منه دون أية أعراض مرضية.

ودعت وزارة الصحة إلى التسجيل والحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وزارة الصحة مناعة التطعيمات فيروس كورونا لقاح كورونا

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