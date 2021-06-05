بالسعر والمساحة وتفاصيل السداد.. عضو "اقتصادية النواب" يكشف تفاصيل شقق الأوقاف

كتب- نشأت علي:



قال النائب محمد علي عبدالحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن طرح هيئة الأوقاف المصرية، عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي بتسهيلات كبيرة، خطوة كبيرة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل في توفير تعليم حديث ومنظومة صحية جيدة وإسكان جيد، مشيدًا بإعلان المهندس علاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف تقديم عدد من المميزات في عملية السداد.

وأشار إلى أن هيئة الأوقاف قدمت 4 برامج لسداد الأقساط منها طرح السداد 50% من قيمة الوحدة، والباقي على 3 سنوات بدون فوائد، وتتراوح مساحة الوحدات بين 65 إلى 81 مترًا، والمقدم من 15 إلى 20 ألف جنيه حسب المساحة، وسعر الوحدة كاملة المرافق والتشطيبات من 153 إلى 183 ألف جنيه.

وأكد البرلماني أن الرئيس السيسي حقق نجاحات كبيرة في ملف الإسكان الاجتماعي ومهتم بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعي وخصوصًا محدودي الدخل، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف استطاعت أن تساهم في العديد من البرامج المختلفة التي تنفذها الدولة سواء كان دعم مبادرات التعليم أو الإسكان الاجتماعي، والمساهمة في مبادرة حياة كريمة.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية، أن توجيهات وزير الأوقاف المستمرة لقيادات الهيئة ساهمت في تعظيم مواردها، وهو الأمر الذي جعلها واحدة من الروافد المهمة في دعم الاقتصاد المصري، مشيدًا بجهود المهندس علاء عبدالعزيز، بتطوير آداء الهيئة وحرصه الدائم على تطبيق نموذج فريد في الإدارة.

كان رئيس هيئة الأوقاف، كشف تفاصيل طرح الوزارة عدد من الوحدات السكنية للمواطنين، موضحًا أن الوزارة طرحت 940 وحدة سكنية في العاشر من رمضان بالشرقية، و1200 وحدة في مدينة السادات في المنوفية، موضحًا أن مساحات الشقق تتراوح ما بين 65 مترًا إلى 81 مترًا.

وأضاف رئيس هيئة الأوقاف، في تصريحات صحفية أن مقدمات الحجز للشقق يتراوح ما بين 15 لـ 20 ألف جنيه حسب المساحة، لافتا إلى أن سعر الوحدة من 153 إلى 188 ألف جنيه، وموضحا أن هذه الوحدات السكنية هى وحدات كاملة المرافق وكاملة التشطيبات بشكل شامل.

ولفت رئيس هيئة الأوقاف إلى أن هناك دعم لهذه الوحدة 10 آلاف جنيه تخصم من مقدم الوحدة، وهو دعم مقدم من وزارة الإسكان، متابعا: قدمنا طرح لسداد 20 % من قيمة الوحد والباقى على 3 سنوات دون فوائد.

وأشار رئيس هيئة الأوقاف، إلى أن أبرز الشروط للتقدم لحجز تلك الوحدات السكنية هو أن ينطبق على المتقدم شروط وزارة الإسكان وهى ألا يكون قد استفاد بأى وحدة سكنية من الدولة أو زوجته، ولا يقل سنة عن 21 عاما ولا يتعدى الـ 50 عاما ، والمرتب لا يتجاوز 4750 جنيه للمتزوج هو وزوجته ، و3500 جنيه للأعزب، موضحا أن التسليم فورا بعد القرعة.