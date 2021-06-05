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ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 - صورة

02:59 م السبت 05 يونيو 2021
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كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ يوم 11 يوليو المقبل، وإنه ستتخللها إجازة عيد الأضحى، على أن تُستأنف بعدها مباشرة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتابع الملف بنفسه.

ونشر شوقي، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، جدول مواعيد امتحانات الثانوية العامة والامتحان التجريبي الثالث، مؤكدًا أن الوزارة أتاحت الامتحان ورقيًّا "بابل شيت"، وإلكترونيًّا على التابلت؛ لطمأنة الطلاب وراحة أولياء أمورهم.

ونوه وزير التربية والتعليم بإتاحة ورقة أسئلة وورقة إجابة "بابل شيت"، واستخدام الطالب الشبكة الداخلية للمدرسة، وأن له حرية الاختيار بأن يقرأ الأسئلة من التابلت أو الورقة، وتدوين الإجابة على الورقة والتابلت، وأنه ستتم مراعاة الوقت للطلاب النظاميين، وستصبح لدينا نسختان من الإجابة.

ونصح شوقي بأن تكون الإجابة على الورقة والتابلت معًا، مؤكدًا أن الأمر اختياري؛ سواء ورقي أو إلكتروني.

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