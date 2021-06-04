بالفيديو.. تجار فواكه يوجهون نصائح للمستهلكين: "إزاي تعرف تشتري بطيخة حمراء؟"

(مصراوي):

يعتبر البطيخ أحد أكثر أنواع الفاكهة الصيفية التي يحبها الكبار والصغار، لطعمه اللذيذ، وكونه أحد أنواع الفواكه التي تعمل على ترطيب الجسم من حر الصيف.

لكن كثير من الأشخاص ليس لديهم فكرة عن كيفية اختيار البطيخة الناضجة ـو "الحمراء" وبالرغم من صعوبة معرفة مدى نضج البطيخة من الخارج، فهناك العديد من الحيل والعلامات التي يمكنها المساعدة على اختيار بطيخة حمراء.

"مصراوي" التقى بتجار البطيخ في سوق الجملة بمدينة الـ6 من أكتوبر، الذين وجهوا رسائل للمستهلكين بخصوص كيفية اختيار البطيخة السليمة الحمراء.