ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى " حماة السماء -1"

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اختتمت فعاليات التدريب المصري الباكستاني المشترك " حماة السماء- 1 " ، والذي نفذته عناصر من قوات الدفاع الجوى المصري والباكستاني للمرة الأولى بجمهورية مصر العربية بالميادين المجهزة لقوات الدفاع الجوي.

تضمنت المرحلة الختامية من التدريب قيام عناصر من قوات الدفاع الجوى المصري والباكستاني بتنفيذ رمايات صاروخية للتعامل ضد الأهداف الجوية فضلاً على تنفيذ رمايات المدفعية المضادة للطائرات لعدة رمايات ضد العديد من الأهداف الأرضية والجوية وإصابتها بكفاءة عالية مماعكس المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة في التدريب والسرعة والدقة في رصد وتمييز الأهداف المعادية والتعامل معها وتدميرها.

وألقى اللواء أركان حرب محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوي كلمة نقل من خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للعناصر المشتركة فى التدريب، مشيداً بالمستوى المتميز الذى ظهرت عليه العناصر المشتركة في التدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين.

من جانبه، أكد الفريق حمود الزمان قائد قوات الدفاع الجوى الباكستانى على أهمية تنفيذ تدريب "حماة السماء-1" مع قوات الدفاع الجوي المصرية مما يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

وفي نهاية التدريب تم تكريم عدد من العناصر المتميزة المشاركة فى التدريب لكلا الجانبين .