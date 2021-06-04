الحصاد الأسبوعي رقم 41 لأنشطة الزراعة - (إنفوجرافيك)

كتب - أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الآراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ٤١، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٨مايو وحتى ٣ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وتصدر الإنفوجراف اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حيث تناول الاجتماع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030".

وأشار الملخص الأسبوعي إلى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، فضلا عن اجتماع رئيس الوزراء، لمتابعة مشروع التنمية الزراعية المتكاملة "الدلتا الجديدة لمصر"، بحضور وزراء الزراعة والكهرباء والري، والإسكان ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، كذلك تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة لن تسمح بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية مرة أخرى، لافتا الى أن فقدان الأراضي الزراعية من الصعب استعاضتها، بما يؤثر على الأمن الغذائي في ضوء الزيادة السكانية على أرض الواقع.

ووفقا للحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة، استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "منجستاب هايلي" الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر والتي استمرت 7 سنوات، حيث أشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي خلال تولى "هايلى" المسئولية خلال الفترة السابقة في الأنشطة الزراعية المختلفة، كما أعلن وزير الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” اعتمدت كلاً من المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” في مجال تشخيص مرضى إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولي.

كما قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتفقد منافذ بيع السلع التابعة للوزارة، بالدقي، للاطمئنان على سير العمل، وسبل الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين والجمهور، وأكد وزير الزراعة على أهمية مراعاة عناصر الجودة والاسعار المخفضة للسلع والمنتجات التي يتم طرحها بمنافذ الوزارة، كذلك عقد وزير الزراعة اجتماعا لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل في شركة تنمية الريف المصري الجديد بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الاجتماع بحث إزالة أي معوقات أمام تحقيق الشركة للأهداف التي أنشأت من أجلها ، وكذلك مشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية وكذا الجامعات المصرية في إجراء الدراسات المتكاملة للأراضي المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حركة الصادرات الزراعية المصرية الى المملكة العربية السعودية، وتعليق العمل بالاشتراطات الجديدة التي يطلبها الجانب السعودي، حيث عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب السعودي لمناقشة الاجراءات الجديدة التي اعلنتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

وخلال هذا الأسبوع أعلن وزير الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن وذلك وفقاً لتقرير تلقاه من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021، وتمثلت أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب، كما أكدت الوزارة سرعة التجاوب مع شكاوى المزارعين، والانتهاء من حل ازمتي مزارعي البنجر في غرب المنيا الخاصة بقطع التيار الكهربائي، وازمة توريد المحصول للمصانع، فضلا عن شكاوى مزارعي المانجو بمحافظة الاسماعيلية، وهي الشكاوى التي لاقت استجابة سريعة وعاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تواصل بنفسه مع المعنيين لعلاج هذه الأزمات.

وأعلنت الوزارة انتخاب الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية نائباً لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” بإقليم الشرق الأوسط، وتتجلى أهمية المنصب في وصول مصر إلى العالمية من خلال المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجال الصحة الحيوانية الأمر الذى يساهم في دعم دور مصر المحوري على المستوى الدولي والإقليمي في التنسيق ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال الصحة العامة البيطرية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وتطبيق النهج العالمي للصحة الواحدة، كما أعلن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مبلغ ١١٩ مليون جنيه جديدة لتمويل ٢٣ مركز تجميع الألبان في ١٠ محافظات، وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله حوالي ٢٥٣ مليون جنيه يستفيد منها ٩٧ من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية عن قيامه باستلام أكثر من 6000 آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات، هذا الأسبوع، كما عقد دروتين تدريبيتين للفائزين بالمسابقة الرمضانية التي قام المعمل بتنفيذها خلال شهر رمضان المعظم على مدار أربعة أيام متواصلة حيث تم تدريب أكثر من 20 متدرب ما بين طلاب كليات زراعة وعلوم وطب بيطري بالجامعات المصرية وخريجين ومهندسين بالقطاع الخاص ،كما شارك المعمل في الاجتماع التحضيري بين الجانب المصري والمفوضية الأوروبية بشأن عملية المراجعة والتفتيش على المنشآت المصرية المُصدرة للأسماك لدول الاتحاد الأوروبي حيث أوفد المعمل خبيرين عنه لحضور الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعلن أيضا قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص بما تم انجازه خلال الشهور الخمس الأولى من هذا العام، حيث تم إصدار عدد (9650) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلا عن الموافقة على تسجيل عدد (4200) تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم (2530) محلية، (1670) مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية. كذلك إصدار عدد (325) موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، كما تم تشكيل عدد (55) لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمي للأغذية والاعلاف والشرطة المختصة ومديريات الزراعة المختصة للمرور والتفتيش المفاجئ على مصانع ومحلات الاتجار في الأعلاف لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي، واجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على عدد (220) مصنع اعلاف ببعض محافظات الوجه البحري والقبلي للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج اعلاف مطابقة للمواصفات القياسية.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 105 طن و448 كيلو لحوم، كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 13 محافظة وهي (الشرقية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، المنوفية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القليوبية، البحر الأحمر، القاهرة، قنا) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 212 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو وتم رصد 47 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، كما تم تشكيل لجنة للمرور على منافذ بيع التقاوي الخاصة بمحافظتي الغربية والمنوفية في الفترة من 27/5 وحتى 30/5/2021 أسفرت الحملات عن ضبط محطة غربلة تقاوى بدون ترخيص لغش وتقليد عبوات التقاوي غير مفحوصة مجهزة ومعدة للبيع كما تم ضبط عدد ١٢٢٣ عبوة تقاوي ما بين عبوات مقلدة وشكاير تقاوي اذرة فرط وتقاوي خضار محلي غير مفحوص (الوزن الاجمالي للمضبوطات ١١طن و٣٧٥كجم) غير معتمدة، كما تم ضبط ٢٥ الف و ٨٧٤ عبوة مبيدات، غير مسموح بتداولها بعدد من المحلات بالمحافظات المختلفة خلال شهر إبريل، وذلك من خلال حملات التفتيش التي تشنها أجهزة الرقابة على المبيدات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للمبيدات بالتنسيق مع مديريات الزراعة بالمحافظات وشرطة البيئة والمسطحات والإدارة المركزية لمكافحة الآفات.

وخلال هذا الأسبوع بدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبي لمشروع البدلات النهرية لأول مرة ، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفى نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال، وتتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات "مياه" لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال، كما استقبلت معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفد من معامل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدولة نيجيريا، وذلك في اطار توطيد سبل التعاون المشترك بين مصر ونيجيريا في هذا المجال.