بدأت بصورة في طائرة.. قصة محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر حتى الحجز على الأموال

​كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت النيابة العامة، اليوم الخميس، التحفظ على أموال الفنان محمد رمضان، موضحة أن ذلك متعلق بتنفيذ حكم قضائي.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، يوم 7 أبريل الماضي، بإلزام الفنان محمد رمضان بدفع 6 ملايين جنيه تعويضًا للطيار "أشرف أبواليسر" عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة" حيث قال محاميه مجدي حلمي آنذاك إن الحكم نهائي.

وتوفى أبو اليسر، يوم 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية، بينما شغل الجمهور عقب أزمته مع رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".





وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مصرفية لـ"مصراوي"، سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان، موضحةً أن القرار ليس تحفظاً كما ذكر الفنان في مقطع فيديو نشره على حساباته، وإنما حجز متعلق بحكم قضائي خاص بقضية الطيار أشرف أبواليسر.

جاء ذلك عقب نشر رمضان، فيديو يعلن من خلاله تحفظ الدولة على أمواله مصحوبة بتعليق منه وقوله: "أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

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وبدأت يوم 13 أكتوبر 2019، بعدما نشر رمضان مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل الطائرة، قائلًا: "في تجربة هي الأولى من نوعها.. هنقوم نسوق الطيارة"؛ ليغادر بعدها مقعده متجهًا نحو كابينة القيادة، وجلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث، وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

وتسبب هذا الفيديو في التحقيق مع أبو اليسر وصولا إلى فصله من عمله، ما دفعه للمطالبة بتعويض مادي مقابل الأضرار التي لحقت به نتيجة تصرف رمضان.

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