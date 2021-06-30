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على عمق 23 كم.. معهد الفلك يعلن تفاصيل حدوث زلزال في حلوان

10:27 ص الأربعاء 30 يونيو 2021
على عمق 23 كم.. معهد الفلك يعلن تفاصيل حدوث زلزال في حلوان

مقياس ريختر

كتب- مصراوي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد في الساعة الـ8 و11 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3,3 درجة على مقياس ريختر على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا.

وأكد رئيس المعهد- في تصريح اليوم- أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 29.68 درجة شمالا، وخط الطول 31.14 درجة شرقا، وعلى عمق 23 كم.

زلزال الشبكة القومية لرصد الزلازل حلوان هزة أرضية مقياس ريختر

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