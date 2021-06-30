على عمق 23 كم.. معهد الفلك يعلن تفاصيل حدوث زلزال في حلوان

كتب- مصراوي:

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد في الساعة الـ8 و11 دقيقة صباح اليوم الأربعاء، هزة أرضية بقوة 3,3 درجة على مقياس ريختر على بعد 30 كم جنوب غرب حلوان تقريبا.

وأكد رئيس المعهد- في تصريح اليوم- أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 29.68 درجة شمالا، وخط الطول 31.14 درجة شرقا، وعلى عمق 23 كم.

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