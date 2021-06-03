متحدث الرئاسة يرد على أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة

كتب- يوسف عفيفي:

رد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، على تعليقات أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن الامتحانات المرتقبة للثانوية العامة.

وجاء نص السؤال: "أنا مش فاهمة إزاي إتاحة الورقي والإلكتروني مع بعض"، ليرد عليها السفير بسام راضي، قائلًا: "الامتحان والأسئلة متاحة أمام الطلبة ورقي وعلى التابلت.. والطالب من حقه الاختيار في استعمال ده أو ده".

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة، لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر، من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني كبديلين متاحين معًا لأداء الامتحانات.

واجتمع السيسي، اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزيري التعليم والاتصالات، للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.