البابا تواضروس يدشن 3 مذابح في كاتدرائية دير الأنبا توماس السائح بالخطاطبة



كتب- مصراوي:

دشن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الأباء الأساقفة، اليوم الخميس، 3 مذابح في كاتدرائية دير القديس الأنبا توماس السائح بالخطاطبة.

وقال القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه تم تدشين المذبح الرئيس على اسم الأنبا توماس السائح والمذبح البحري على الشهيد مار بقطر والمذبح القبلي على اسم البطريرك ساويرس الأنطاكي.

يقع دير الأنبا توماس السائح بمنطقة الخطاطبة، وبدأ بقطعة أرض تبلغ مساحتها 220 فدانا اشتراها المتنيح الراهب القمص أبرآم الصموئيلي، ثم شراء أراضٍ أخرى لتصل المساحة الإجمالية إلى 600 فدان.

وبدأ العمل به عام 2003 حيث تم بناء سور بطول كيلومتر واحد وبارتفاع 5 أمتار، تلا ذلك بناء منطقة قلالي الرهبان عام 2005 وإحاطتها بسورٍ خاص بها لتوفير الخصوصية المطلوبة لحياة الرهبان، وهي تبعد لمسافة واحد كيلو متر عن المنطقة المخصصة لزائري الدير.

كما تم بدء العمل بمنطقة الزائرين عام 2007 على مساحة 12 فدانا، وهي تحوي حاليًا كاتدرائية كبرى، وكنيسة على الطراز الأثري على مساحة 400 متر مربع، وقاعة ضيافة للزائرين تسع حوالي 500 شخص.

واعترف المجمع المقدس برئاسة مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث، بالدير كامتداد لدير الأنبا توماس السائح بسوهاج، وذلك في جلسته المنعقدة يوم 26 مايو 2009، وزاره البابا تواضروس الثاني للمرة الأولى يوم 15 مايو 2016 وتفقد مبانيه وعقد جلسة أبوية مع الرهبان وطالبي الرهبنة.

وتمت سيامة الأنبا ساويرس أسقفًا عامًا بيد البابا تواضروس الثاني يوم 25 نوفمبر 2018 وأسندت إليه مسؤولية الإشراف على الدير إلى جانب دير الأنبا موسى القوي بطريق العلمين، قبل أن يتم تجليسه أسقفًا ورئيسًا على الدير في شهر مارس الماضي، إلى جانب دير الشهيد مار بقطر بالخطاطبة، المجاور للدير.