صور.. شاهد ترعة المريوطية بالجيزة بعد تطويرها

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كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على فيسبوك، مجموعة من الصور من أرض الواقع لترعة المريوطية تبرز عملية التطوير التي تمت وتجرى لها.

وأوضحت المحافظة، عبر صفحتها، أنه تم البدء في رصف الطبقة السطحية بالبر الشرقي لطريق المريوطية بدءا من الطريق الدائري باتجاه شارع الهرم مع استمرار الأعمال لتتكامل منظومة التطوير.

ويجري تطوير ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة في إطار المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتشمل أعمال التطوير أيضا المحاور والطرق المحيطة بالترعة على امتدادها.