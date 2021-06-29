ضبط 13 طنا من مصنعات اللحوم والدواجن والكبدة الفاسدة بالمنيب والحوامدية وأكتوبر

كتب- محمد نصار:

نجحت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين في ضبط 13 طنا من اللحوم ومصنعاتها ودوبريهات حيوانية وكبدة ومقطعات دواجن ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر.

ومن جانبه قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المضبوطات جاءت من خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ اللحوم وأماكن التخزين ومحال الجزارة وبيع المجمدات قبل طرحها بالأسواق للمواطنين بأحياء الوراق وجنوب الجيزة ومدينتي الحوامدية وأكتوبر.

وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز ومباحث التموين بمواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أن المضبوطات شملت 3 أطنان دوبريهات حيوانية فاسدة لدى مكان تخزين بالمنيب، و3 أطنان كبدة مستوردة فاسدة لدى ثلاجة حفظ لحوم بالحوامدية، و3 أطنان دواجن فاسدة لدى مجزر دواجن بالحوامدية، و2 طن لحوم ومتقطعاتها ومصنعاتها فاسدة لدى مصنع بأكتوبر، و1.7 طن مصنعات دواجن وهياكل لدى مصنع بأكتوبر وجميع المضبوطات فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى ضبط 44 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر لدى محال بالوراق وقد تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.