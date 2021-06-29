الحكومة تدرس موقف رسوم المواقف والسويقات وساحات الانتظار والإعلانات

كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية، إن الوزير اللواء محمود شعراوي، تلقى تقريرا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا، حول جهود تنفيذ خطة عمل البرنامج والمقترحات والأفكار المتفق عليها مع البنك الدولي والتي وجه الوزير بالبدء في تنفيذها خاصة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بدعم وتنمية قدرات المحافظتين في تعزيز ودعم أنشطة التنمية الاقتصادية المحلية والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات، لتمكين المحافظات من تنمية الموارد المالية المحلية بأشكالها المختلفة من رسوم وإيرادات وموارد لتحقيق احتياجات وتطلعات المواطنين على المستوى المحلي.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنه وجه مسئولي البرنامج بإعداد خطة تنفيذية لتنمية الموارد المحلية للمحافظات، بما يمكنها من القدرة على إدارة عملية التنمية من خلال موارد ذاتية وعدم الاعتماد على التمويلات المركزية وتعظيم جميع الموارد المحلية لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل ومساعدة المحافظات في تحسين مستوى الخدمات وصيانة المرافق الخدمية وتفعيل التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات الإنتاجية، مشيراً إلى أنه سيتم البدء بأربعة رسوم أساسية وهي المواقف والسويقات وساحات الانتظار والإعلانات، على أن يتم البدء بتطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا كمرحلة استرشادية.

وتضمن التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوي، قيام مسئولي برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بعقد العديد من الاجتماعات مع المسئولين عن الرسوم الأربعة المشار إليها للوقوف على الوضع الحالي، ووفقاً لذلك قام البرنامج بإعداد تصور أولى لدراسة تقييم وحصر الموارد المالية المحلية وتحديد الإطار التشريعي المنظم والإطار المؤسسي والتنظيمي للموارد المالية بكل أنواعها ومصادر تحصيلها أو تعديلها وفق جهة استصدار ووضع تحديد الرسوم والإيرادات، بالإضافة إلى تحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تنمية تلك الموارد المالية، ووضع بعض المقترحات الأولية التي يمكن تنفيذها على المدى القصير أو التي قد تتطلب بعض الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، وتعديل بعض اللوائح الخاصة بالصناديق.

وقال وزير التنمية المحلية، إن ذلك يأتي في ضوء العمل على صياغة خطة عمل تنفيذية تعمل عليها كل من محافظتي سوهاج وقنا لمدة عام اعتبارا من يوليو 2021 حتى يونيو 2022 لتنمية الموارد المحلية للرسوم الأربعة تم عقد ورشة عمل على مدار يومين خلال الفترة من 20 إلى 21 يونيو الجارى بمحافظة قنا وبمشاركة محافظة سوهاج وذلك للإدارات واللجان ذات الصلة بالرسوم الأربعة بالمحافظتين وذلك بمشاركة سكرتيري عموم المحافظتين وتم خلال الورشة العمل على صياغة الخطة التنفيذية لتنمية الموارد المحلية وذلك بدعم فني من مكتب تنسيق البرنامج والبنك الدولي، وتضمنت خطة العمل تشكيل لجنة عليا لتنمية الموارد المحلية برئاسة المحافظ ولجان متخصصة وفقاً لكل رسم من الرسوم الأربعة، وفي نهاية ورشة العمل تم استعراض خطة العمل التنفيذية على المشاركين.

وأشار التقرير إلى أنه تم عرض ومناقشة خطة العمل لتنمية وتطوير الموارد المحلية للرسوم الأربعة والإطار الحاكم والآلية المؤسسية لتنمية وتطوير الموارد المالية المحلية على محافظى سوهاج وقنا وبمشاركة فريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والبنك الدولي والقيادات التنفيذية بكل محافظة ذات الصلة بالرسوم الأربعة، والتي تتضمن اقتراح تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزيري التنمية المحلية والمالية وتشكيل لجنة عليا على مستوى كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديري الإدارات المعنية ذات الصلة لمتابعة تنفيذ خطة تنمية وتطوير الموارد المحلية والإشراف على اللجان الفرعية ذات الصلة بالرسوم الأربعة.

وأوضح التقرير أنه تم استعراض خطة العمل التنفيذية لتنمية الموارد المالية المحلية للرسوم الأربعة، وأكد محافظ قنا على ضرورة تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة داخل المحافظة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الفقر، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير البنية التحتية.

كما أكد محافظ سوهاج على أهمية الدور الحيوي والمؤثر لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيداً بالجهد المبذول والتعاون المثمر من جميع مسئولي برنامج التنمية المحلية مع المحافظة، والعمل المستمر لتحقيق مصلحة المواطن السوهاجي، وضرورة متابعة تنفيذ برنامج تنمية وتطوير الموارد المحلية، والإشراف على اللجان الفرعية لكل مورد، مؤكدا على دعم توجهات الدولة لتعزيز وتنمية الموارد المالية للمحافظات وخاصة محافظة سوهاج، موجهاً بأهمية توجيه برامج رفع كفاءة وتوعية العاملين بالإدارة المحلية بخاصة تدريب رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية التابعة من أجل تعظيم استثمار جميع الموارد المتاحة في كافة قرى ومدن المحافظة؛ لضمان الاستدامة، وإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل.