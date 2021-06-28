بالصور.. "السوبر جيت" يواصل تعقيم الأتوبيسات لمواجهة كورونا

جهاز "العاشر من رمضان" ينفذ حملة موسعة جديدة لإزالة الإشغالات وضبط

براتب يصل لـ(6) آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن 4027 فرصة عمل جديدة

كتب- مصراوي:

واصلت شركة "الاتحاد العربي للنقل البري" السوبرجيت، إحدى شركات وزارة النقل، جهودها لتطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات وتطهير شبابيك التذاكر وأماكن الانتظار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.