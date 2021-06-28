بالصور.. "السوبر جيت" يواصل تعقيم الأتوبيسات لمواجهة كورونا
04:39 م الإثنين 28 يونيو 2021
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كتب- مصراوي:
واصلت شركة "الاتحاد العربي للنقل البري" السوبرجيت، إحدى شركات وزارة النقل، جهودها لتطهير وتعقيم كافة الأتوبيسات وتطهير شبابيك التذاكر وأماكن الانتظار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تتخذها وزارة النقل لمواجهة فيروس كورونا.
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