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رئيس الخدمات الزراعية يكشف موعد انتهاء أزمة الأسمدة في الصعيد

07:15 م الجمعة 25 يونيو 2021
رئيس الخدمات الزراعية يكشف موعد انتهاء أزمة الأسمدة في الصعيد

أسمدة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن بعض محافظات الصعيد تعاني من اختناقات محدودة في كميات الأسمدة، مشيرًا إلى أن سبب ارتفاع أسعار الأسمدة الأزوتية راجع لتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف الشناوي في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه تم مخاطبة الجهات المعنية وتحديد المصانع أو الشركات التي تأخرت عن توريد حصصها، لافتًا إلى أنه تم تشكيل لجنة من وزارة الزراعة لتفقد محافظات سوهاج، وقنا، والأقصر، والمنيا.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت قرارًا بزيادة سعر الأسمدة الآزوتية المتوقع وصولها لثلاث أضعاف، مضيفًا أن الأزمة ستحل خلال يومين.

أزمة الأسمدة الصعيد الدكتور عباس الشناوي وزارة الزراعة

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