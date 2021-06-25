"المهندسين": مناقشة قانون النقابة مع ممثلي "تنسيقية شباب الأحزاب"

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، بوفد من ممثلي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، لدراسة أوجه التعاون المتبادلة خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تعديلات قانون النقابة.

وأوضحت النقابة في بيانها أن النقيب تطرق خلال الاجتماع إلى تعديلات قانون نقابة المهندسين، المقدم من الحكومة، وشرح المراحل التي مر بها القانون، وصولًا إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن نقابة المهندسين تضم أكثر من 830 ألف مهندس، هم عماد الصناعة والعمران في الدولة، ويقودون عجلة التنمية في مصر.

وأكد ضاحي، خلال الاجتماع أن تعديل قانون النقابة، هو افساح المجال للنقابة لتطوير مهنة الهندسة، وضبط ممارسة المهنة، وزيادة موارد النقابة والمقررة منذ 47 عامًا، وأن هيئة مكتب النقابة بالكامل، وأغلب اعضاء المجلس الحالي، يمارسون عملهم النقابي متطوعين، ولا يتقاضون مليما واحدا على هذا العمل.

وناقش ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب، قانون النقابة مع هاني ضاحي، وطرحوا استفساراتهم بخصوص القانون النقابة، مشيدا بالدور الوطني والمهني الكبير الذي تقوم به نقابة المهندسين، وتبادل الطرفان وجهات النظر المختلفة في عدة موضوعات، وأبدى «ضاحي» سعادته من تعاون التنسيقية، مع نقابة المهندسين، ودراسة تعديلات القانون المقدمة من الحكومة، مشيدا بالدور الهام الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب في الحياة السياسية المصرية.

وشارك في اللقاء عن نقابة المهندسين المهندس حسن عبدالعليم، أمين عام النقابة، والمهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد، والنائب المهندس ايهاب منصور، رئيس نقابة مهندسي الجيزة، وعضو مجلس النواب، فيما ضم وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، حازم عمر، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، ونائب محافظ قنا، وعمرو عثمان، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ بورسعيد، والنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس نواب عن التنسيقية، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، واعضاء بالتنسيقية، والنائبة ايمان العجوز، عضو مجلس النواب، والمهندس مايكل جرجس، أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية.