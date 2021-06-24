بعد القبض عليه لتهريب الآثار.. 11 معلومة عن "نائب الجن والعفاريت" علاء حسانين

كتب- نشأت علي:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البرلماني السابق علاء حسانين، الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت" بتهمة تزعم تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار وتهريبها مستخدمًا الدجل ومدعيًا تسخيره للجن.

وينشر "مصراوي" في التقرير التالي أبرز معلومات عن النائب السابق بعد أن ضبطت أجهزة الأمن كميات من الآثار بحيازته، إضافة إلى أماكن الحفر والمخازن المستخدمة؛ لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثريه تم استخراج الآثار منها..

1- فاز في انتخابات مجلس الشعب دورتين متتاليتين عامي 2000 و2005، بعدما كان مرشحًا عن الحزب الوطني المنحل عن دائرة دير مواس بالمنيا.

2- كان أحد أعضاء حملة دعم الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية، في المنيا.

3- خسر في انتخابات 2015 بعد حصوله على 11845 صوتًا فقط.

4- علاقته بقيادات الحزب الوطني المنحل، كانت قوية جدًا، وظهر يقبل يد الرئيس الأسبق حسني مبارك أثناء علاج الأخير.

5- ألقي القبض عليه سابقًا تحديدًا يوم 26 أغسطس 2017 بعد البلاغ الذي تقدم به رجل الأعمال حسن راتب ضده بتهمة "النصب والاحتيال"، والاستيلاء منه على مبالغ تقدر بـ3 ملايين دولار.

6- تسبب في تأجيل الانتخابات بالدائرة السادسة، ومقرها مركز دير مواس بالمنيا، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات عقب حصوله على حكم قضائي بإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، ولم تجر الانتخابات في تلك الدائرة حتى الآن.

7- يمتلك شركة للرخام والجرانيت، إضافة إلى عدد من المحاجر في المنيا.

8- اشتهر إعلاميًا بـ"نائب الجن والعفاريت"؛ لإيهامه عددًا من المواطنين أنه على اتصال بقوى خارقة للطبيعة التي يستخدمها لإخماد الحرائق.

9- كان الشاهد الرئيسي في قضية اتهام نائب المحلة السابق حمدي الفخراني في قضية الرشوة الشهيرة التي صدر فيها حكم بحبس الفخراني 4 سنوات.

10- رافق بعثة فريق نادي الزمالك في رحلتهم للمغرب للقاء نادي الوداد في دوري الأبطال الأفريقي، بدعوى إحباط أي أعمال سحر وشعوذة، والتقط صورًا مع الجهاز الفني للزمالك وعدد من اللاعبين.

11- قال في لقاء تليفزيوني: "أنا مصاحب ملك الجن وأكبر واحد فيهم بيدلني على كل حاجة"، كما ادعى أنه ليس قاهر الجن والعفاريت فقط، ولكنه الأسرع والأقوى في معالجة حالات المس بالجن، وتحدى الجميع بأن أي حالة مس لا تستغرق معه أكثر من 10 دقائق، وأن هناك اتفاقات بينه وبين الجن؛ للخروج من الإنسان، ومن لا ينفذ التعليمات يتخذ معه إجراءات معينة.