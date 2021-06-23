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الحكومة توافق على تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي

03:11 م الأربعاء 23 يونيو 2021
الحكومة توافق على تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي

اجتماع مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالمُشاركة في تأسيس شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن التحول الرقمي وتطبيق قواعد الحوكمة بوزارات وهيئات ومرافق الدولة، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي هذه الخطوة لإيجاد شركة متخصصة في تكنولوجيا تشغيل المنشآت الطبية لضمان استدامة تشغيل منظومة التأمين الصحي بالاعتماد على خدمات الدعم الفني، بالإضافة إلى إصدار وإدارة كارت منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية وتقديم بعض الخدمات الاستشارية لهيئة التأمين الصحي الشامل وغيرها من المؤسسات الحيوية.

مجلس الوزراء خدمات التأمين الصحي تأسيس شركة تكنولوجيا

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