لبحث نشر الفكر الوسطي.. أمين "البحوث الإسلامية" يلتقي الملحق العسكري لباكستان

كتب- محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بالملحق العسكري لجمهورية باكستان نفيد أحمد، لبحث سبل التعاون في المجالات المختلفة للنهوض بالدعاة والجانب الدعوي.

وأكد "عياد"، على دور الأزهر الشريف وإمامه الأكبر في التواصل الفعّال مع جميع دول العالم، بما ينعكس على تحقيق السلم العام والتقارب بين الشعوب ومواجهة كل المفاهيم المغلوطة التي تروج لها التيارات المنحرفة.

وأوضح، أن اللقاء استعرض كيفية الاستفادة من دور الأزهر في بسط السلم والفكر الوسطي من خلال تعاون مشترك بين مؤسسة الأزهر والمؤسسات التعليمية والثقافية في جمهورية باكستان.

من جانبه، أعرب الملحق العسكري عن تقديره للأزهر الشريف وإمامه الأكبر سواء على المستوى التعليمي أم الدعوي وهو الدور الي يلمسه الجميع، مؤكدًا ترحيب بلاده بالتعاون المثمر والمستمر مع هذه المنارة العلمية المهمة خاصة في التوقيت الحالي.