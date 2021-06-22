أول تعليق لـ "حقوق النواب" بشأن قضية فتاة "التيك توك" حنين حسام

كتب- نشأت علي:

‏أعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه القاطع للأصوات التي تنادي باسم حقوق الإنسان بشأن فتاة "التيك توك" حنين حسام، معربًا عن أسفه الشديد لمحاولات تسييس مثل هذه القضايا المنظورة أمام القضاء المصري الشامخ والنزيه.

واعتبر البرلماني، فى بيان اليوم، أن مثل هذه المحاولات بمثابة تدخل صارخ في شئون القضاء المصري وتتطلب المساءلة القانونية ضد مرتكبيها.

وطالب النائب طارق رضوان، من أصحاب هذه الأصوات المرفوضة والمفضوحة معرفة جميع تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى حنين حسام، وفي مقدمتها دعوتها لفتيات لغرف مغلقة مقابل الحصول على الدولارات واستغلت أزمة كورونا لاستقطاب الفتيات وارتفاع عدد متابعيها واتهامها بالاتجار في البشر والتحريض على الدعارة، ودعت الفتيات البالغات والقصر ليعملن كمذيعات بالتطبيق واستغلال الفتيات بزعم توفير عمل لهن وقيامها بإنشاء محادثات مرئية خلال فترة العزل المنزلي بسبب كورونا، واستغلت طفلتين بأن سهلت لهما الانضمام لأحد التطبيقات الإلكترونية.

كما طالب باحترام القضاء المصري وعدم التدخل في شئونه من قريب أو بعيد، مؤكدًا قدسية القضاء المصري ونزاهة أحكامه وانتصاره التام لسيادة الدستور والقانون.