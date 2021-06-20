ختام فعاليات المناورة "رعد- 5" التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة إن فعاليات المناورة "رعد- 5" التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة- اختتمت بعد أن استمرت لعدة أيام، في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المرحلة الختامية قيام المفارز الميكانيكية والمدرعة بصد وتدمير عناصر الإبرار البحري والجوي المعادي، التي تم إنزالها بحراً وإبرارها جواً لإحتلال خط حيوي بمحاذاة ساحل، وذلك بمشاركة القوات البحرية التي قامت بالتصدى للقطع البحرية المعادية القائمة بالإبرار وتدميرها بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى والمدفعية وعناصر المهندسيين العسكريين، وإبرار عناصر القوات الخاصة لسرعة إحتلال رأس الشاطئ وتأمينه ضد الهجوم المعادي، كما تم تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية للعديد من الأعيرة لتدمير العناصر المتسللة للوصول إلى الساحل، ظهر خلال المرحلة المستوى الراقي والإحترافية العالية للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر المرحلة الختامية عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.