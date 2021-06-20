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حماية المعتمرين.. 10 أهداف لقانون بوابة العمرة بعد تصديق الرئيس السيسي

02:00 م الأحد 20 يونيو 2021
حماية المعتمرين.. 10 أهداف لقانون بوابة العمرة بعد تصديق الرئيس السيسي

معتمرين - ارشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا في جلسة سابقة.

وييرصد "مصراوي" 10 أهداف للقانون، وذلك على النحو التالي:

- مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطنين.

- تمكين الوزارة المختصة بشؤون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

- حماية المعتمرين من السماسرة والوسطاء.

- تحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.

- حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

- القضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالسعودية.

- القضاء على ظاهرة التخلف من العمرة للحج، والتكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.

- توطيد العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة.

- التحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم.

- تحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية.

وينص القانون على إنشاء بوابة إلكترونية بالوزارة المختصة تسمى "البوابة المصرية للعمرة" تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها، ورقابتها، على أن تحل هذه البوابة محل بوابة العمرة المصرية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1782 لسنة 2019، على أن تؤول إليها كافة أصولها وموجوداتها وحقوقها وتتحمل بجميع التزاماتها.​

بوابة العمرة الرئيس السيسي الشركات السياحية رحلات العمرة

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