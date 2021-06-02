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رجائي عطية: تحويل 3 مليون و500 ألف جنيه قيمة دمغة المحاماة لحساب النقابة

11:55 م الأربعاء 02 يونيو 2021
رجائي عطية: تحويل 3 مليون و500 ألف جنيه قيمة دمغة المحاماة لحساب النقابة

رجائي عطية نقيب المحامين

كتب - مينا غالي:

صرح رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بأنه حول إلى حساب النقابة العامة للمحامين، مبلغ 3 مليون و500 ألف جنيه قيمة دمغة المحاماة، من الشركة المسئولة عن دمغة المحاماة الإلكترونية، وذلك عن الفترة من 01/03/2021 حتى 31/03/2021.

وأضاف عطية في بيان له، بأنه سيتم تحويل باقي المتحصلات في أقرب وقت.​

رجائي عطية نقيب المحامين دمغة المحاماة اتحاد المحامين العرب

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