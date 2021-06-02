رجائي عطية: تحويل 3 مليون و500 ألف جنيه قيمة دمغة المحاماة لحساب النقابة
كتب - مينا غالي:
صرح رجائي عطية، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ بأنه حول إلى حساب النقابة العامة للمحامين، مبلغ 3 مليون و500 ألف جنيه قيمة دمغة المحاماة، من الشركة المسئولة عن دمغة المحاماة الإلكترونية، وذلك عن الفترة من 01/03/2021 حتى 31/03/2021.
وأضاف عطية في بيان له، بأنه سيتم تحويل باقي المتحصلات في أقرب وقت.
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