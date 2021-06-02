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نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية في 6 أيام

05:00 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية في 6 أيام

أرشيفية

كتب - محمد عبدالناصر:
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الإثنين 7 يونيو، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأربعاء:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الخميس:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الجمعة:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

السبت:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الأحد:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.

الإثنين:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب البلاد.​

هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية طقس معتدل الظواهر الجوية

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