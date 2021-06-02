بالمواعيد.. جهاز القاهرة الجديدة يعلن أرقام عمارات بـ"دار مصر" الجاهزة للتسليم

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بدأ من يوم الأحد الموافق 2021/6/6، وحتى يوم الأربعاء الموافق 2021/7/28، سيتم تسليم 792 وحدة سكنية (33 عمارة) دفعة جديدة بمشروع "دار مصر- القرنفل" المرحلة الأولى بمدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان اليوم، أنه سيتم تسليم وحدات العمارات أرقام( 417 - 291 - 290 - 288 - 289 - 379 - 378 - 21 - 20 - 18 - 19 - 14 - 13 - 12 - 36 - 37 - 376 - 377 - 282 - 283 - 287 - 408 - 380 - 381 - 286 - 253 - 243 - 375 - 374 - 227 - 226 - 225 - 224)، طبقاً لجدول التسليم المعلن.

وأشار غنيم، إلى أنه على العميل الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان (فـرع التجمع الأول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون)، وذلك لإنهاء إجراءات البنك ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بالتجمـع الأول، وذلك لتسجيل البيانات واستلام خطاب موجه للمهندس المشرف على المشروع لمعاينة واستلام الوحدة.