مجاهد: الصحة عملت على تطعيم كافة العاملين بالتعليم والتعليم العالي

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم تأمين امتحانات الثانوية العامة في العام الماضي ومرت بنجاح، وهو ما دفعنا إلى خوض التجربة مرة أخرى.

وأضاف مجاهد - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلاميان دينا عبد الكريم وحسام الدين حسين المذاع على القناة الأولى المصرية - إنه في إطار حرص الوزارة على إتمام عملية الامتحانات الخاصة بطلاب وزارتي "التربية والتعليم، والتعليم العالي" تم اعتماد نظام يقضي بتطعيم كل تلك الفئات، مع وجود خطة وقائية دائما، مما يساعد في عدم انتشار فيروس كورونا بداخل المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أنه في الشهور الأخيرة وبعدما أصبحت لقاحات كورونا متوفرة سواء محلياً أو عالمياً واهتمام القيادة السياسية بإتاحة اللقاحات في الدولة المصرية بكميات كبيرة، تم البدء في تطعيم الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأكد مجاهد أن وزارة الصحة عملت على تطعيم كافة العاملين بالتعليم والتعليم العالي، لافتا إلى أن الحكومة حصلت على ثقة في تنظيم الأحداث سواء الصحية أو التعليمية أو الرياضية.

وأضاف مجاهد، أن مصر شهدت عدد كبير من الوفود المحلية والأجنبية في العديد من الأحداث مثل كأس العالم لكرة اليد، بالإضافة إلى الكثير من المهرجانات والأنشطة الثقافية.

وأشار إلى أن كل هذه الأحداث مرت بسلام بفضل وضع خطة وقائية محكمة تشمل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مؤكداً أن كل هذا بدعم القيادة السياسية بالإضافة إلى مساعدة المواطنين بالالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.

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