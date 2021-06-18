لزوار المواقع الأثرية.. الصحة تقدم إرشادات للوقاية من فيروس كورونا

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الصحة، بعض الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا، أثناء زيارة المواقع الأثرية.

وأوضحت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك، نشرته على صفحتها الرسمية، الجمعة، أن هذه الإرشادات هي كما يلي:

ـ الحرص على تطهير المواقع الأثرية والمتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة.

ـ قياس درجة حرارة العاملين والزائرين يوميا قبل الزيارة.



ـ الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص عند زيارة المتاحف.

ـ التزام المرشد السياحي والزائرين بارتداء الكمامة.