لزوار المواقع الأثرية.. الصحة تقدم إرشادات للوقاية من فيروس كورونا
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الصحة، بعض الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا، أثناء زيارة المواقع الأثرية.
وأوضحت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك، نشرته على صفحتها الرسمية، الجمعة، أن هذه الإرشادات هي كما يلي:
ـ الحرص على تطهير المواقع الأثرية والمتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة.
ـ قياس درجة حرارة العاملين والزائرين يوميا قبل الزيارة.
ـ الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص عند زيارة المتاحف.
ـ التزام المرشد السياحي والزائرين بارتداء الكمامة.
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