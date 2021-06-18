Masrawy logo white

لزوار المواقع الأثرية.. الصحة تقدم إرشادات للوقاية من فيروس كورونا

03:43 م الجمعة 18 يونيو 2021
لزوار المواقع الأثرية.. الصحة تقدم إرشادات للوقاية من فيروس كورونا

وزارة الصحة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الصحة، بعض الإرشادات للوقاية من فيروس كورونا، أثناء زيارة المواقع الأثرية.

وأوضحت وزارة الصحة، في إنفوجرافيك، نشرته على صفحتها الرسمية، الجمعة، أن هذه الإرشادات هي كما يلي:

ـ الحرص على تطهير المواقع الأثرية والمتاحف يوميا قبل فتحها للزيارة.

ـ قياس درجة حرارة العاملين والزائرين يوميا قبل الزيارة.


ـ الحفاظ على المسافات الآمنة بين الأشخاص عند زيارة المتاحف.

ـ التزام المرشد السياحي والزائرين بارتداء الكمامة.

وزارة الصحة

وزارة الصحة فيروس كورونا المواقع الأثرية ارتداء الكمامة

الخبر التالى:

8 حارات لكل اتجاه.. الطرق والكباري تكشف أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق القاهرة الكبرى - فيديو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
591

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

609

متعافون اليوم

275601

إجمالي الإصابات

15760

إجمالي الوفيات

203802

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السودان: إثيوبيا طعنتنا في الظهر خلال الملء الأول لسد النهضة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا