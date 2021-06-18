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8 حارات لكل اتجاه.. الطرق والكباري تكشف أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق القاهرة الكبرى - فيديو

04:00 م الجمعة 18 يونيو 2021
8 حارات لكل اتجاه.. الطرق والكباري تكشف أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق القاهرة الكبرى - فيديو

توسعة الدائري

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الهيئة العامة للطرق والكباري، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الجمعة، فيديو لأعمال تطوير وتوسعة القوس الشمالي للطريق الدائري بنطاق القاهرة الكبرى.

ويوضح الفيديو، تقاطع الطريق الدائري من طريق الإسكندرية الزراعي حتى نفق السلام، ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري بالكامل حول القاهرة الكبرى بطول 106 كيلو متر، باستثناء كوبري المنيب على النيل، وعمل 8 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة لتزويده بأعلى نظم الإضاءة هاي ميست.

مشروعات الطرق توسعة الدائري الطريق الدائري الطرق والكباري

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