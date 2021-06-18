وزير الأوقاف يشارك في حوار مفتوح بحزب مستقبل وطن حول "مفهوم أعمدة بناء الدولة".. الأحد

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مشاركته في الحوار المفتوح الذي ينظمه حزب مستقبل وطن حول "مفهوم أعمدة بناء الدولة المصرية"، في السابعة من مساء الأحد المقبل.

وقال وزير الأوقاف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، إنه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني المفتوح مع قيادات الحزب وشبابه في الساعة السابعة مساء الأحد المقبل، بمقر الحزب بالقاهرة حول مفهوم بناء الدولة المصرية والأسس والمرتكزات التي تقوم عليها الدولة المصرية في كافة المجالات.