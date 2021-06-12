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بمشاركة أساقفة الإسكندرية.. البابا تواضروس يدشن كنيسة القديسين (صور)

11:23 م السبت 12 يونيو 2021
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(مصراوي):

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية التابعة لكنائس قطاع المنتزه.

كان قداسة البابا وصل الكنيسة صباح اليوم وبارك اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة قبيل بدء صلوات التدشين.

شارك في صلوات التدشين الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).

يأتي تدشين الكنيسة في الذكرى الخمسين لتأسيسها على يد المتنيح القمص بيشوي كامل حيث أقيم أول قداس بها يوم عيد الرسل عام 1971.​

البابا تواضروس تدشن كنيسة القديسين كنيسة القديسين صلوات التدشين

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