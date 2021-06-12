البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة القديسين بالإسكندرية في يوبيلها الذهبي

كتب- مصراوي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة القديسين مارمرقس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء الكنيسة، حيث أنشئت الكنيسة عام 1971، وبمشاركة عدد من أساقفة المجمع المقدس.

جاء ذلك مع الالتزام الكامل خلال قداس التدشين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقام قداسة البابا تواضروس بتدشين مذبح الكنيسة والأيقونات الرئيسية بها بمسحها بزيت الميرون المقدس.

وقال البابا تواضروس، إن طقس التدشين يتضمن المسحة بزيت الميرون المقدس وتكرار صلاة " كيريي ليسون" أي "يارب ارحم"، مشيرا إلى أن تدشين الكنيسة يعد ميلادا جديدا لها، وأن كنيسة القديسين تحتفل بذكرى تأسيسها وإقامة أول قداس بها منذ 50 عاما".

وأوضح البابا تواضروس، أن كنيسة القديسين بالإسكندرية قد اكتسبت شهرة عالمية بما قدمته من شهداء في حادث التفجير الإرهابي الذي وقع فى مطلع عام 2011.

وكانت قد شهدت كنيسة القديسين بمنطقة سيدي بشر بالإسكندرية، حادث تفجير إرهابي يوم قداس رأس السنة لعام ٢٠١١، راح ضحيته ٢٤ شهيدا، وعشرات المصابين.