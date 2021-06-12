Masrawy logo white

أمطار على هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

01:52 م السبت 12 يونيو 2021
أمطار على هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر ‘صدارات الأقمار الصناعية تشير إلى تكون بعض السحب على السواحل الغربية تساقط منها الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، أن اليوم السبت، يشهد استمرار الأجواء الحارة على القاهرة والوجه البحري لتسجل القاهرة من ٣٥ إلى ٣٦درجة.

وتابعت الهيئة: "يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحراره على جنوب البلاد نهارا أما في ساعات الليل يسود طقس لطيف شمالا معتدل على جنوب البلاد".

وأكدت الهيئة أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

3 (1)3 (2)

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

الخبر التالى:

البيئة: زراعة 1500 شجرة زيتون بعدد من مراكز محافظة الشرقية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:طالب بتسجيل القطع النادرة.. أول تصريح لزاهي حواس حول شقة الزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا