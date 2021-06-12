أمطار على هذه المنطقة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر ‘صدارات الأقمار الصناعية تشير إلى تكون بعض السحب على السواحل الغربية تساقط منها الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية.

وأضافت الهيئة عبر الصفحة الرسمية بموقع فيس بوك، أن اليوم السبت، يشهد استمرار الأجواء الحارة على القاهرة والوجه البحري لتسجل القاهرة من ٣٥ إلى ٣٦درجة.

وتابعت الهيئة: "يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحراره على جنوب البلاد نهارا أما في ساعات الليل يسود طقس لطيف شمالا معتدل على جنوب البلاد".

وأكدت الهيئة أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.