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غدا.. انطلاق امتحانات نهاية العام بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

04:17 م الجمعة 11 يونيو 2021
غدا.. انطلاق امتحانات نهاية العام بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني

كتبت- داليا شبل:

تنطلق أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2020 – 2021 بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني "الأهلية"، غدا السبت، بكليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وسط إجراءات صحية احترازية مشددة منعًا من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من إعلان جداول الامتحانات ونشرها بالبوابة الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها ومراكزها المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تجهيز قاعات الامتحانات لاستقبال طلاب وطالبات كليتي إدارة الأعمال، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالمراكز الدراسية المختلفة.

وأشارت إلى حرص الجامعة على وضع صحة وسلامة الطالب نصب عينيه، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من المحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة، مع التأكد من تطهير وتعقيم قاعات الامتحانات حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، مؤكدًا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة مع العمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

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