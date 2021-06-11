شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا السبت، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدلًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفًا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الخبراء إلى أن هناك نشاطًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 21

الإسكندرية 29 19

وادى النطرون 34 21

طنطا 35 21

شبين الكوم 35 21

دمنهور 34 21

بلطيم 29 20

مطروح 26 20

السلوم 26 20

سيوة 37 22

بورسعيد 29 19

دمياط 28 20

الزقازيق 35 21

المنصورة 35 21

الإسماعيلية 36 25

السويس 37 25

العريش 30 23

رفح 30 23

رأس سدر 38 25

نخل 35 22

نويبع 39 26

طابا 37 22

كاترين 33 20

الطور 37 25

شرم الشيخ 40 26

الغردقة 40 26

مرسى علم 38 25

الفيوم 38 26

بنى سويف 40 26

المنيا 41 23

أسيوط 43 24

سوهاج 44 25

قنا 45 26

الأقصر 45 26

أسوان 46 27

ادفو 46 27

أبوسمبل 45 27

الوادى الجديد 45 28

شلاتين 40 26

أبو رماد 37 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 45 32

المدينة 44 31

الرياض 41 28

المنامة 37 32

أبوظبى 40 31

الدوحة 41 33

الكويت 45 30

دمشق 35 18

بيروت 27 25

عمان 31 19

القدس 28 21

غزة 30 22

بغداد 38 24

مسقط 36 32

صنعاء 29 16

الخرطوم 43 32

طرابلس 26 19

تونس 29 18

الجزائر 25 19

الرباط 23 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 21 11

إسطنبول 26 16

إسلام آباد 37 25

نيودلهى 37 27

جاكرتا 33 25

بكين 33 22

كوالالمبور 32 25

طوكيو 27 21

أثينا 26 18

روما 29 17

باريس 26 14

مدريد 33 18

برلين 22 12

لندن 24 14

مونتريال 24 16

موسكو 21 15

نيويورك 23 16

واشنطن 25 18

نواكشوط 27 21

أديس أبابا 26 13