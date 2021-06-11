اللجنة الوطنية للقضاء على الختان تطلق حملة "احميها من الختان" بجميع المحافظات.. غدا

مصراوي

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والامومة، غدا، فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان "احميها من الختان" في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بجميع محافظات الجمهورية.

وذكر بيان للجنة، اليوم، أن الحملة تهدف إلى التعريف بالرسائل القانونية المتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والذي صدق عليه الرئيس السيسي، في أبريل الماضي، بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالقضاء على ختان الإناث لخلق رفض مجتمعي للممارسات البالية الموروثة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

ومن المقرر أن يقوم بتوصيل هذه الرسائل للأهالي في القرى والنجوع رائدات المجلس والمتطوعات والواعظات والراهبات وأعضاء فروع المجلس بالمحافظات وأعضاء لجان حماية الطفل والذين تم تدريبهم مسبقا على رسائل الحملة.