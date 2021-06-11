Masrawy logo white

​​​عند تأخر التركيب.. خطوات يتم اتخاذها لسرعة الحصول على عداد الكهرباء

08:30 ص الجمعة 11 يونيو 2021
​​​عند تأخر التركيب.. خطوات يتم اتخاذها لسرعة الحصول على عداد الكهرباء

عدادات الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على توعية المواطنين بحقوقهم و واجباتهم تجاه مرفق الكهرباء، ومن بين حقوق المستهلك هو تركيب عداد الكهرباء وفقا للبرنامج الزمنى .

وأكد الجهاز فى بيان له ، أن هناك بعض الخطوات التى يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات وهى كالآتي:

1- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

2- في حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أو استيفاء نموذج الشكوى المُعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة، من خلال المستندات التالية..

- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- صورة من طلب تركيب العداد.

- صورة من أي إيصالات مسددة.

- يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حل.

عدادات الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الكهرباء شركة الكهرباء

الخبر التالى:

​​إغلاق وحبس وغرامة.. السياحة تحذر المنشآت والمطاعم من مخالفة قواعد التشغيل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
755

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

653

متعافون اليوم

271047

إجمالي الإصابات

15510

إجمالي الوفيات

199285

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا