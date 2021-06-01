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وزيرة الثقافة: 90% من المتقدمين لجائزة الدولة لمبدع الصغير من القرى

02:51 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
وزيرة الثقافة: 90% من المتقدمين لجائزة الدولة لمبدع الصغير من القرى

الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

كتب- مصراوي:

أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، منذ قليل، خلال جلسة اجتماع المجلس الأعلى للثقافة الـ65/ والمخصص لإعلان جوائز الدولة، أن ٩٠ % من المتقدمين لجائزة الدولة لمبدع الصغير من قرى ومحافظات مصر وهذا معناه تحقيق هدف الجائزة في الوصول لكل أفراد الشعب.

وقال الدكتور هشام عزمي، إن جائزة الدولة للمبدع الصغير هي إضافة حقيقية هذا العام، وتم الإعلان عن هذه الجائزة في مؤتمر صحفي، وتقدم أكثر من 4500 عمل، وعملت لجان الفحص على مرحلتين؛ مرحلة الفرز، ومرحلة التحكيم، وستعرض أعمال لجان الفحص على اللجنة العليا لاعتماد النتيجة.

وأضاف: سيتزايد الاهتمام بتلك الجائزة وإضافة فروع أخرى لها في المستقبل القريب.

إيناس عبد الدايم المجلس الأعلى للثقافة جائزة الدولة لمبدع الصغير وزيرة الثقافة

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