بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى الهند

09:25 م الأحد 09 مايو 2021
بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل كميات كبيرة من المساعدات الطبية إلى الهند

المساعدات الطبية إلى الهند

(مصراوي):

في إطار الدعم والتضامن مع الدول الصديقة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى دولة الهند.

يأتي ذلك في إطار المساهمة لتخفيف العبء عن الشعب الهندي بسبب سرعة تفشي فيروس كورونا، وارتفاع معدلات الإصابة والوفيات في ظل الأزمة الراهنة والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية.

تأتي تلك المساعدات استمرارًا للدور المصري الرائد تجاه الدول الشقيقة والصديقة من مختلف الدول وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.

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المساعدات الطبية الهند السيسي فيروس كورونا وزارة الصحة

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