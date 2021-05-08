مَرّ دقيقتين فوق مصر.. "أبحاث الفضاء" يكشف عن أحدث تطورات الصاروخ الصيني وموعد سقوطه

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن وضع الصاورخ الصيني الذي فُقدت السيطرة عليه، وأين يوجد حاليًّا، ومراحل تطوره الآن.

وأوضح مكرم، في مقطع فيديو خاص لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أن الصاروخ يدور حول الأرض في مدار بيضاوي على ارتفاع يتراوح بين 152 و254 كيلومترًا، وذلك وفقًا للمواقع الدولية العلمية التي تعنى بحساب ودراسة المسارات الخاصة بالأقمار الصناعية والمحطات الفضائية والأجسام بصفة عامة؛ حيث يسير بسرعة 128 ألف كيلومتر في الساعة حاليًّا.

وأضاف رئيس أبحاث الفضاء أن الصاروخ يسير نحو 16 دورة في اليوم الواحد حول مداره؛ بمعنى أن الدورة الواحدة حول الأرض تستغرق ساعة ونصف الساعة أو 90 دقيقة.

وأشار مكرم إلى صعوبة توقع توقيت ومكان سقوط الصاروخ الصيني؛ ولكن هناك مواقع دولية بناء على البيانات الخاصة بالصاروخ تتابع أين يوجد الصاروخ الآن.

وتابع أستاذ علوم الفضاء: بعض هذه المواقع ذكرت أن سقوط الصاروخ كان مقررًا اليوم السبت؛ لكنها ذكرت مرة أخرى أنه سيكون غدًا الأحد، وكلها حسابات وتوقعات تقريبية وتعتمد على الاحتمالات بدرجة أكبر.

وعن هلع وذعر العالم، قال مكرم: نحن نعلم أن المياه تمثل نحو 70 أو 71% من حجم الكرة الأرضية بالكامل، والباقي يابس، واليابس يضم صحراء كبيرة، ولو أخذنا في الاعتبار أن حجم مساحة المياه الكثيرة من الكرة الأرضية سيكون التوقع الأكبر سقوط الصاروخ في المياه أو المحيطات، وذلك وفقًا لتوقعات علماء الفلك.

ونوه مكرم بأن الصاروخ مرّ على الأجواء المصرية، منذ قليل، واستغرق مروره نحو دقيقتَين أو دقيقتَين ونصف الدقيقة تقريبًا، وهذا ليس مخيفاً بل طبيعي، ويمر في أماكن أخرى كثيرة غير مصر.

ومن المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية، الأسبوع الماضي، في الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية إلى احتمالية دخوله الغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف عن تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة؛ مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحًا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.