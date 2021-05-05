مصادر: تشكيل لجان تقصي حقائق بـ"عموميات المؤسسات القومية" لمتابعة "القوائم المالية" من 2015

كتب- مينا غالي:

كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة قررت تشكيل لجان لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولية بالجمعيات العمومية لمختلف المؤسسات الصحفية القومية، لمتابعة تنفيذ بعض الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للمؤسسات الصحفية المختلفة.

وأوضحت المصادر لمصراوي، الأربعاء، أن تلك اللجان سيكون دورها متابعة ما تم في الجمعيات العمومية للمؤسسات القومية منذ عام 2015، خاصة وأن الجمعيات لم تنعقد منذ ذلك العام، ونظمت الهيئة مؤخرًا اجتماعات لمختلف الجمعيات العمومية بالمؤسسات القومية لمناقشة تقارير ميزانيات المؤسسات في الأعوام المالية منذ 2015 وحتى العام الجاري.

وتابعت المصادر، أن الهيئة تسعى لحل كافة الأزمات المالية للمؤسسات القومية المختلفة، ومن ثم عظمت من دور الجمعيات العمومية في الرقابة والمحاسبة، موضحة أن اللجان التي تقرر تشكيلها ستتقصى الحقائق حول المخالفات والتجاوزات التي وقعت في الأعوام المالية المنصرفة.

واعتمدت الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تشكيل لجنتين منفصلتين لمتابعة تنفيذ بعض الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية للوكالة في كل من العامين الماليين ٢٠١٦/٢٠١٧ و٢٠١٧/٢٠١٨، وإخطار الجهاز بنتائج عملهما خلال شهر، إلى جانب تشكيل لجنتين منفصلتين لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولية، لبحث المخالفات والتجاوزات التي وقعت في كل من العامين الماليين ٢٠١٦/٢٠١٧ و ٢٠١٧/٢٠١٨.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي الهيئة الوطنية للصحافة للجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة، أمس، والذي شهد اعتماد القوائم المالية لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن العامين الماليين ٢٠١٦/٢٠١٧ و٢٠١٧/٢٠١٨ واللائحة الإدارية الجديدة للمؤسسة.

كما شهد اجتماع الجمعية العمومية انتخاب الدكتورة فاطمة سيد أحمد بالتزكية أمينا للسر للجمعية العمومية.

حضر الاجتماع أعضاء الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، العزيزة التهامي وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات- الإدارة المركزية للرقابة المالية على المؤسسات الصحفية والأحزاب.

كانت الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط قد تشكلت في مارس الماضي برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعضوية كلٍ من الدكتور إيهاب محمد حسن أبوعيش والدكتورة فاطمة سيد أحمد والشيماء عبدالإله عبدالحميد من أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة.

وضمت عضوية الجمعية العمومية لوكالة أنباء الشرق الأوسط من المُعيَّنين سامح عبدالرحمن الفخراني مدير عام بقطاع مكتب الوزير بوزارة المالية، ومحمد سعودي قطب نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هبة صالح أحمد أحمد عمر رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وطارق عبدالخالق عبدالحميد مرزوق مستشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والمُشرِف على الموارد البشرية، والدكتورة هدى عبدالرؤوف عبدالرحمن على مدرس جامعي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور محمد توفيق محمد دسوقي رئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة والأستاذة بكلية التجارة جامعة عين شمس، والمستشار مدحت إبراهيم محمد سليمان لاشين المستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة ونائب رئيس مجلس الدولة.

كما شملت عضوية الجمعية العمومية للوكالة من المنتخبين كلًا من هبة محمود أبوبكر يوسف ومحمد على أحمد محمد عن فئة الصحفيين، وأحمد توني زكي سليمان ووليد عبدالنبي محمود مرسي عن فئة الإداريين، وإبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل وكريم على أحمد أحمد عن فئة العُمَّال.