شعراوي: اختيار 317 قطعة أرض لإقامة مجمعات صناعية صغيرة في القرى

(مصراوي):

تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أحد مصانع وظيفتك جنب بيتك بقرية طحلة بمدينة بنها، والذي يأتي ضمن 13 مصنع للملابس الجاهزة تم إنشاءها في عدد من مراكز ومدن المحافظة بتكلفة بلغت حوالي 17 مليون جنيه.

واستمع شعراوي والهجان إلى شرح تفصيلي من القائمين على المصنع، حيث تم الإشارة إلى أن عدد العاملين ما بين 100 -120 شاب وفتاة في كل مصنع، وجميعهم من القرية والقري المجاورة كما تم توفير التدريب والتأهيل لهم للحصول على تلك الفرصة.

كما أجرى اللواء محمود شعراوي مجموعة من الحوارات مع العمال والعاملات بالمصنع للتعرف على ظروف العمل، وأبرز المنتجات التي تصنيعها، حيث أشاد شعراوي بجودة المنتجات النهائية التي يتم تصنيعها وطالب بالحفاظ على جودة المنتجات للمنافسة في السوق المحلي.

كما وجّه وزير التنمية المحلية، القائمين على المصنع بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامات الواقية للحفاظ على حياة وسلامة العاملين وتوفير مستلزمات الوقاية مثل الكمامات وسوائل التعقيم.



وشدد اللواء محمود شعراوي علي اهتمام الوزارة بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بمختلف المحافظات، لافتًا إلى جهود الوزارة الحالية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لإقامة مجمعات صناعية صغيرة وموافقة مجلس الوزراء لاستغلال عدد من قطع الأراضي التي تم توفيرها في 4 محافظات لإقامة مصانع صغيرة ومتوسطة في إطار مبادرة الوزارة شغلك في قريتك، وأشار الوزير إلى أنه تم اختيار حوالي 317 موقعًا بمساحات مختلفة في عدد من محافظات الجمهورية للبدء في تجهيزها ونقل تلك التجربة، وسيتم البدء في 4 محافظات هي المنيا والمنوفية والفيوم والإسماعيلية.



وأوضح شعراوي ان زيارة مصنع المبادرة بالقليوبية تأتي في إطار تقييم التجربة ونقل الخبرات الخاصة بها للمحافظات التي ستقوم بالتنفيذ خاصة في قري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتوفير فرص عمل لأبناء تلك القرى، وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن المبادرة تهدف إلى زيادة انتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة، وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وإقامة أنشطة متعددة، وتوفير فرص عمل في ظل الظروف الراهنة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية علي اهتمامه بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة من مختلف المراكز والمدن والقرى، لافتًا إلى أنه المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات الممكنة لصغار المستثمرين للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظة.

وقال الهجان إن هذا المصنع يأتي في إطار التنسيق والتعاون بين المحافظة واتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والجمعية المصرية لخدمات البحث والتدريب لتنفيذ المشروع.

شارك في الزيارة كل من الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا محافظ القليوبية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.