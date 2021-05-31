القاهرة: استئناف تطوير عقارات وسط البلد وتوحيد واجهات المحال وترميم عمارات المرحلة الثانية

كتب- محمد نصار:

واصلت أجهزة محافظة القاهرة أعمال توحيد واجهات عقارات وسط البلد "القاهرة الخديوية"، وذلك على غرار ما تم تنفيذه بميدان التحرير، لتظهر العقارات بشكلها الحضاري ذي الطراز المعماري الفريد.

ووفق بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة، على فيسبوك، من المستهدف في المرحلة الحالية ترميم واجهات 36 عقارا بمنطقة وسط البلد، وتم الانتهاء من ترميم 6 عقارات منهم 5 تم توحيد الواجهات الخاصة بالمحال بالتنسيق مع محافظة القاهرة، كما أن أعمال الترميم التي يتم تنفيذها تشمل الواجهة بالكامل وتركيب وصلات صرف للتكييف للحفاظ على الواجهة من تسريبات المياه.

ومن المقرر أن يتم توحيد واجهات المحال بـ 500 عقار تراثي بوسط البلد، وذلك ضمن خطة استعادة رونق القاهرة التاريخية بالتزامن مع الاستعداد لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل العقارات التي تم ترميم واجهاتها بالكامل وتوحيد واجهات المحال بها: عقار بميدان مصطفى كام، عقارين بميدان طلعت حرب وبدأت أعمال الترميم في عمارة يعقوبيان وعدد آخر بشارع محمود بسيوني والشوارع المتفرعة من طلعت حرب.

وقد انتهت محافظة القاهرة قبل 4 سنوات تقريبا من ترميم واجهات ما يقرب من 300 عقار تراثي من إجمالي 500 عقار تقع بمنطقة وسط البلد، ولكن بعد أعمال التطوير بميدان التحرير وتوحيد الواجهات للمحال تم استئناف الأعمال لتكون على نفس الشكل الذي تم تنفيذه بميدان التحرير، لتعود القاهرة الخديوية لسابق عهدها، وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، كما يتم إخطار أصحاب المحال لتوحيد الواجهات لتستعيد المنطقة التراثية رونقها الحضاري.

وتسعى محافظة القاهرة لتوحيد كافة واجهات المحال، وإزالة البروز واللافتات لكافة المحال على غرار ما تم في ميدان التحرير للتناسب التعديلات مع الطراز المعماري بالقاهرة الخديوية، حيث يتم تعديل كافة الوجهات وإعادتها لما كانت عليها قديما لتظهر العمارات التراثية في شكلها التراثي.

وخاطبت محافظة القاهرة المحال التجارية بوسط البلد لإزالة البروز واللافتات وتعديلها وفقا لتوجيهات جهاز التنسيق الحضاري، وذلك من خلال تسليم المحال الشكل الذي سيتم التنفيذ عليه، بالإضافة إلى إمكانية تحمل الشركات المالكة للتكلفة وتحصيلها من أصحاب المحال فيما بعد.

وتضم منطقة القاهرة الخديوية "وسط البلد" 500 عقار يشكلون تحفا فنية بقلب العاصمة حرص الخديوي على بنائها على أفضل طراز معماري لتضاهي العاصمة في جمالها كل العواصم الأوروبية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على أنه سيتم توحيد تصميم لافتات المحلات بمنطقة القاهرة الخديوية بنفس الشكل الذي تم تنفيذه بميدان التحرير ليتناسب مع الطابع المعماري بالمنطقة، كما سيتم رفع الأكشاك العشوائية بميدان رمسيس ورفع كافة الإشغالات بالشوارع الجانبية المتفرعة من الميدانين ورفع كفاءة الحدائق الموجودة بالجزر الوسطى والأسوار المحيطة بها وإعادة طلاء البلدورات ورفع كفاءة الإنارة مع تطهير وتعقيم الشوارع بعد إزالة الإشغالات.

كما وجه محافظ القاهرة بتشكيل لجان لمراجعة أنشطة العقارات التراثية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين ومنع تحويل العقارات لمخازن أو أي أنشطة مخالفة للحفاظ على الحالة الإنشائية للعقارات كونها تعد كنوزا تراثية يجب الحفاظ عليها.

وأكد المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، على أن الجهاز لديه رؤية كاملة لإعادة توحيد كافة لافتات وواجهات المحال بوسط البلد "القاهرة الخديوية"، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ خطة لتوحيد الوجهات بكل الشوارع لتوحيد الألوان وخطوط اليفط الخاصة بالمحال مع استخدام الخامات المناسبة للمنطقة التراثية وتمت أعمال تطوير بشارع قصر النيل وكذلك ميدان الأوبرا، وشوارع الشواربي وتطوير منطقة البورصة وشوارع أخرى.

وأضاف أبوسعدة، أن أعمال توحيد الواجهات الخاصة بالمحال بميدان التحرير تمت على أكمل وجه وكان هناك استجابة سريعة من المحال الموجودة، وأن الاتجاه العام في التطوير هو الحفاظ على الطراز المعماري مع العودة بشكل المحال لما كان عليه قدر الإمكان، وتصحيح التعديلات التي قام بها أصحاب المحال والتي أثرت على الشكل العام وغيرت ملامح العقار، وذلك بالتنسيق مع الأحياء.