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ليس من بينها اللقاح الصيني.. 8 قرارات للسفر إلى السعودية عبر البحرين

03:15 م الأحد 30 مايو 2021
ليس من بينها اللقاح الصيني.. 8 قرارات للسفر إلى السعودية عبر البحرين

السعودية

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج تنويها للمصريين الراغبين في السفر للمملكة العربية السعودية عبر مملكة البحرين خلال هذه الفترة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، إن السلطات البحرينية أصدرت قرارات جديدة بشأن المرور من خلالها للسعودية.

وقد تضمنت هذه القرارات ما يلي:

1- حمل شهادة PCR عليها QR كود.

2- قضاء أسبوعين في فنادق تحددها السلطات البحرينية قبل وصوله إلى العاصمة المنامة.

3- حمل القادمين إلى البحرين جوا حجز مسبق للرحلة إلى إحدى مطارات السعودية عقب انتهاء فترة 14 يوما من الوصول.

4- حجز مسبق أيضا في إحدى الفنادق التي خصصتها السلطات السعودية لقضاء مدة الحجر الصحي.

5- إجراء الحجوزات السابقة عن طريق هيئة "مسافر" السعودية.

6- إجراء تحليل pcr عند وصول البحرين وبعد عشرة أيام.

7- ضرورة حصول جميع المسافرين على تأشيرة دخول إلكترونية لمملكة البحرين.

8- من يعبر عن طريق الجسر يجب أن يكون تلقى جرعتي لقاح من لقاحات مودرنا أو فايزر أو جونسون أو أسترازينيكا، وتكون شهادة التطعيم مصدقة لكي يتم التصديق عليها من السفارة المصرية في البحرين.

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السفر إلى السعودية وزارة الهجرة اللقاح الصيني البحرين فيروس كورونا

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