ضبط 73 هاتفها محمولا على جسد سودانيتين بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب عدد من الهواتف المحمولة، أخفاتهم راكبتين سودانيتين على جسدهما، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وبيعها داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وبحسب بيان، اشتبه حسام سليمان مأمور اللجنة الجمركية في راكبتين سودانيتين الجنسية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة شركة العربية، رحلة رقم G9620 القادمة من الشارقة، حاولتا استغلال الزحام للخروج مسرعتين من صالة الوصول، وبالعرض على مصطفى دولة مدير الحركة، قرر تكليف نهى مصطفى مأمورة الجمارك لتفتيشهما ذاتيا، تبين وجود 37 هاتفا محمولا ماركة آيفون مع الراكبة الأولى، و36 هاتفا محمولا ماركة آيفون مع الراكبة الثانية، بإجمالي 73 هاتف محمول مخبأة على جسم الراكبتين.

قرر عبدالعظيم حمادة مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضري ضبط جمركي، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.