المنشآت السياحية بالبحر الأحمر: روسيا اشترطت تلقيح العاملين في الفنادق لعودة السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

قال رامي فايز، عضو غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، إن روسيا اشترطت تطعيم جميع العاملين بمجال السياحة ضد فيروس كورونا قبل بدء عودة السياحة الروسية لمصر.

وأضاف بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن عودة السياحة الروسية سيتم تدريجيا لأن هناك عدة إجراءات تنظيمية أولًا، منها تعديل حركة الطيران وتغيير وجهة الطيران من المطارات الروسية إلى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، وهذا يحتاج إلى وقت لإعادة التنظيم ولاسيما في ظل جائحة كورونا وما تتطلبه من إجراءات احترازية مسبقة أولًا.

أشار فايز إلى بدء حصر العاملين في القطاع السياحي الذين سيستقبلون السياحة الروسية، والتأكد من انتهاء تطعيمهم جميعًا ضد فيروس كورونا، منوهًا إلى أن تقرير مؤسسة "جولدن ساكس" الذي توقع عائدا بلغ 3 مليارات جنيه من عودة السياحة الروسية، جاء مبالغًا فيه لاختلاف المقارنة بين السائح الألماني والإنجليزي وبين السائح الروسي في معدل الإنفاق، حيث اعتمد التقرير على أن مصر استقبلت 13 مليون سائح في عام 2019 وكانت الحصيلة 13 مليار دولار، وبكل تأكيد هناك اختلاف في معدلات الإنفاق بين السياح الوافدين من دول مختلفة.

وأكد أن قرار وزير السياحة والآثار بتحديد أسعار محددة للإقامة في الفنادق تأخر كثيرا، حيث إن غرفة المنشآت السياحية كانت قد طالبت بهذا القرار منذ أكثر من 25 عامًا، لضبط السوق السياحية، وذلك لوضع مصر على الخريطة العالمية، حيث ظلت مصر لفترات طويلة من أرخص الدول على مستوى العالم، على الرغم من أن بها جميع أنواع السياحة.